Kunstenaar Jan Ketelaar wil toegangspoort voor Fryslân: beeld van 50 meter hoog

Ketelaar, die ook 'wachten op hoog water' op de zeedijk bij Holwerd maakt, probeert nu mensen enthousiast te krijgen voor het plan. De eerste gesprekken heeft hij gehad met gemeente De Fryske Marren en de provincie. Daar vonden ze het een interessant idee. "Ik merk dat het plan goed valt, maar het is nu doorpuzzelen naar hoe we het moeten hebben", zegt de beelden kunstenaar.

Hoogspanningsmasten

Het is de bedoeling dat het kunstwerk wordt gemaakt van materiaal van hoogspanningsmasten. In de Eemsmond worden momenteel hoogspanningsmasten afgebroken. Daar wordt contact gezocht met de aannemer. Het is volgens Ketelaar goed materiaal, dat anders misschien wordt omgesmolten.

Hij wil ook uitzoeken of er niet allemaal propellers op het kunstwerk kunnen komen, zodat het energie kan opwekken, voor eventuele verlichting. Ketelaar denkt dat het plan haalbaar is, maar wanneer de eerste auto's onder de vogels door kunnen rijden, kan hij nog niet zeggen. Er is eerst meer onderzoek nodig.