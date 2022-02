Drachtster ijsbaan twee keer in vier dagen tijd dupe van inbraak

De tweede keer, in de nacht van 7 op 8 februari, was de schade opnieuw groot. De politie is op de hoogte gebracht van de inbraak. Het bestuur van IJsbaan Drachten roept mensen op om contact met ze op te nemen als ze meer weten over de inbraak.

Twee keer eerder

Gert Jan Doornbos, de voorzitter van IJsbaan Drachten, zegt dat er in de zomer twee keer eerder is ingebroken bij de ijsclub. "Het gaat waarschijnlijk steeds om dezelfde kwajongens. Ze komen steeds op dezelfde manier binnen, door eerst een steen door de ramen te gooien."

Vooral de vernielingen aan het interieur kosten veel geld, zegt Doornbos. Het stelen van de brandblusser kost de vereniging al zo'n 150 euro. Doornbos: "Het zijn kosten waar we niet op zitten te wachten. De vereniging draait op vrijwilligers, het geld halen we op van de leden. Bij matige winters hebben we maar weinig inkomsten."

Alarminstallaties

De vereniging gaat nu kijken of er meer beveiliging kan komen, zoals alarminstallaties of camerabeveiliging. Bovendien heeft de politie toegezegd dat ze meer gaan surveilleren bij de ijsbaan. "Meer kunnen ze niet doen", zegt Doornbos.