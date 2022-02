Rabobank houdt nog zes kantoren over in Fryslân

De Rabobank in Fryslân heeft de afgelopen twee jaar een grote transitie doorgemaakt. De coronacrisis heeft daar een grote invloed op gehad: de kantoren gingen sneller dicht dan verwacht. In Fryslân staan nu nog kantoren in Leeuwarden, Sneek, Dokkum, Drachten, Franeker en in Heerenveen.

Bij het bedrijf werken in Fryslân nu nog zo'n 420 mensen. Door de reorganisatie, de digitalisering, de sluiting van de kantoren en door de coronacrisis is het werk wel erg veranderd. De medewerkers moeten nu ook op andere plekken werken.

Obstakels

De activiteiten van Rabobank in Fryslân bestaan voor de helft uit agrarische financiering en dat is goed voor een marktaandeel van 80 procent. De bank is er blij mee en wil ook graag meedenken met boeren om hun bedrijven aan te passen aan de eisen van de tijd.

Het blijkt dat het niet altijd makkelijk is. Vooral de extensivering van bedrijven en de overgang van gangbaar naar bijvoorbeeld biologisch agrarisch ondernemen zorgt voor de nodige obstakels. De rendementseisen van de bank sluiten dan niet altijd aan bij de wensen van de boer.

Duurzaamheid en circulariteit

Bovendien is er een grote diversiteit in de kwaliteit van de ondernemers. Volgens Algra is de bank voor natuurvriendelijk agrarisch ondernemen en wordt er ingezet op duurzaamheid en circulariteit. Met andere woorden: geen afval, maar alles hergebruiken.

Dat betekent niet dat alles kan. Algra zegt wel dat de bank meedoet in de grondcoöperatie, dat boeren moet helpen bij het oplossen van het probleem rondom de dure grond. Hij kijkt ook met grote interesse uit naar de plannen van het kabinet voor een grondfonds en de mogelijkheden om daarmee samen te werken.