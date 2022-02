Grijze golf in het onderwijs: drie keer zoveel 65-plussers op basisscholen

Bij basisschool IKC De Twirre in Minnertsga werkten in 2020 de meeste 65-plussers in Fryslân: drie personen. Directeur Sjoerd Sijbesma is daar nog niet zo lang directeur, maar hij herkent het beeld van de grijze golf die steeds groter wordt in het onderwijs.

"Een vervangerspool is er niet meer, daarom zoeken wij vervangers onder de gepensioneerden. Die mensen hoeven niet, maar willen wel graag."

Momenteel hebben ze in Minnertsga twee leerkrachten en één onderwijs-assistent van 65 en ouder. "Iemand heeft in september afscheid genomen, maar valt nu alweer in. Een andere collega zou op 1 december met pensioen, maar die maakt het schooljaar vrijwillig af. Wij moeten het toch oplossen."

65-plussers in het basisonderwijs in 2020 per functie (doet de grafiek het niet goed, klik dan hier):