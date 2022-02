Afsluitdijk wordt steeds meer een hoofdpijndossier voor provincie

Het Rijk is een van de oorzaken van de mogelijke vertraging. Dat heeft te maken met de spuisluizen. Die worden aangepakt en dat is de verantwoordelijkheid van het Rijk. "Als blijkt dat dat niet op tijd klaar is, kan dat consequenties hebben voor de brug", zegt gedeputeerde Avine Fokkens.

De eerder afgesproken tijdsplanning lijkt niet meer reëel, volgens Fokkens. Een van de wensen van de provincie was om een bredere sluis aan te leggen, dat is beter voor de scheepvaart. Fokkens: "Het is een wens vanuit de Friese politiek, maar ook uit het bedrijfsleven."

Hoe komt het geld?

Scheepsbouwers, de transportsector en andere bedrijfsorganisaties willen er 26,5 miljoen euro in steken. Dit bedrag zou volgens het bedrijfsleven door tolheffing bij de sluispassage bijeengebracht moeten worden. "Maar het ministerie vindt dat niet wenselijk", zegt Fokkens.

En dus moet er een creatieve oplossing komen. Want de bedrijven zien het ook niet zitten dat zij er nu geld in steken en dat toekomstige bedrijven daarvan profiteren. "Gelijke lusten, gelijke kosten", aldus Fokkens.

Hoofdpijndossier

Wanneer de verantwoordelijk minister Harbers beschikbaar is voor een gesprek, is nog de vraag. "Het verzoek is uitgezet", zegt Fokkens. "Ik neem aan dat ook de minister zich zorgen maakt over dit project. De Afsluitdijk is een icoon, maar op dit moment wordt het ook een hoofdpijndossier."