Margreet de Graaf krijgt 'Plombrief' van de Ried fan de Fryske Beweging

Margreet de Graaf van GGD Fryslân is als directeur verantwoordelijk voor de communicatie van de GGD. Dat doet ze ook voor Omrop Fryslân. "Ze doet dat op zo'n natuurlijke manier in het Fries, dat de boodschap optimaal overkomt bij de doelgroep", zo schrijft de belangenorganisatie voor het Fries. "De Ried fan de Fryske Beweging waardeert dat allemaal heel erg en heeft daarom besloten GGD Fryslân en haar boegbeeld Margreet de Graaf een 'pluim' te geven."

Die pluim krijgt GGD Fryslân ook omdat ze Friese taal zichtbaar maken aan de hand van Friese opschriften. Bovendien krijgen kinderen die zich lieten testen, een Fries 'Diploma voor moed'.

Overschakelen op het Fries

In het begin van de coronacrisis deed GGD directeur Margreet de Graaf de communicatie bij Omrop Fryslân nog in het Nederlands. Ze zei dat ze het belangrijk vond dat iedereen in Fryslân de informatie over het coronavirus kon volgen. Na enkele maanden schakelde Margreet de Graaf echter over op het Fries.

Margreet de Graaf stopt eind maart als directeur van GGD Fryslân. De Ried hoopt dat haar opvolger het gebruik van het Fries even belangrijk gaat maken.