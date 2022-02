Jeugdzorg in actie: "De zorg wordt slechter, het kan zo niet meer"

Offinga: "Er gaat nu gewoon te weinig geld naar de jeugdzorg, terwijl het geld er wél is. Dat is zo schrijnend. Er zijn miljarden naar gemeenten gegaan. Dat was voor de jeugdzorg bedoeld, maar het gaat naar andere potjes."

Het protest is gepland op 15 maart. Zo'n protest is er een keer eerder geweest. Dat was in 2019 toen het werk werd neergelegd om geld te vragen om grote tekorten op te lossen.

'Er moet iets gebeuren'

"We voeren al vijf jaar campagne, maar daarin hebben we maar een keer gestaakt. Eigenlijk staken we in de jeugdzorg niet, omdat de zorg altijd door moet gaan. Maar er moet iets gebeuren. Het kan zo niet meer."

De eventuele staking betekent niet dat de zorg die dag helemaal stil komt te liggen. "Het crisiswerk moet altijd doorgaan. Wie kan staken, mag dat gewoon doen, maar waar de zorg door moet gaan gebeurt dat ook."