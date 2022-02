Tryater zoekt figuranten voor locatiestuk: "Het schaatsen voelbaar maken"

"Naast acht acteurs en zes muzikanten hebben wij ook figuranten nodig om het gemeenschapsgevoel tot leven te brengen op een ijsbaan", legt artistiek leider Tatiana Pratley van Tryater uit.

Elk dorp een ijsbaan, maar steeds minder gebruikt

De voorstelling wordt opgevoerd in de zomer, want locatietheater in de winter is lastig. Maar de voorstelling gaat wel over de winter. "Een paar jaar geleden viel het mij op dat Fryslân een hoop ijsbanen heeft: elk dorp heeft er bijna wel één", zegt Pratley.

IJsbanen worden echter steeds minder gebruikt door de opwarming van het klimaat. "Daarom wilde ik een voorstelling maken over de veranderende traditie van het schaatsen."

It fysieke van het schaatsen

Ook leden van het Dansgezelschap Ivgi & Greben uit Leeuwarden doen mee aan het stuk. Pratley: "Zij maken mooie choreografieën en zijn internationaal bekend. Wij willen het schaatsen voelbaar maken. Het fysieke van het schaatsen meenemen in de voorstelling. Wij gebruiken de dans ook als een lijn door de hele voorstelling. Zij kunnen ook het gevoel van een speler laten zien en voelen."