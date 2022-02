Fietsersbond: "Onbegrijpelijk dat provincie aantal fietsongelukken niet wil verminderen"

In het nieuwe beleid wil de provincie het aantal slachtoffers stabiliseren, want hun verwachting is niet dat het aantal ernstige ongelukken nog zal afnemen.

Profileren als fietsprovincie

De fietsersbond vindt het onbegrijpelijk. Juist van een provincie die zich profileert als fietsprovincie zou je moeten verwachten dat het bestuur het aantal slachtoffers in het verkeer wil verminderen,

Als je geen ambitie hebt, kun je ook niet verwachten dat het aantal slachtoffers afneemt, is Kees Mourits van Fietsersbond Fryslân van mening. "Dat is erg merkwaardig. Want nota bene de landelijke verkeersveiligheidscoalitie en de Tweede Kamer hebben wel de ambitie uitgesproken om het aantal fietsslachtoffers met de helft te verminderen."

'Provincie wil er niet op afgerekend worden'

De provincie is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en daarom is het van belang om gemeenten ook mee te nemen in een fietsveilig beleid. "Maar die ambitie lijkt er nog niet eens te zijn", zegt Mourits. Hij vindt het een grote teleurstelling. "Het is een soort winstwaarschuwing: sorry, maar wij willen niet afgerekend worden op het aantal verkeersslachtoffers."