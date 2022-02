BOA-bond wil vrijdag al versoepeling horecaregels om problemen te voorkomen;

Het voorstel was eerder al in de koelkast gezet door het kabinet, omdat niet zeker was of er voldoende steun zou zijn voor het wetsvoorstel. Woensdag maakte de PvdA bekend voor een motie van SGP en Omtzigt te stemmen die de regering vraagt het wetsvoorstel in te trekken. Met het besluit van de PvdA was een meerderheid een feit.

Bijna de hele oppositie en regeringspartij ChristenUnie steunden de motie. Het CDA liet weten ook tegen 2G te zijn, omdat het in de huidige situatie geen meerwaarde heeft. Maar intrekken vindt de partij staatsrechtelijk niet zuiver.