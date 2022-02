Aantal coronagevallen op Spelen loopt weer iets op

Het aantal positieve coronatests op de Olympische Spelen van Pekingnam de afgelopen dagen steeds verder af, maar is nu weer iets gestegen. Afgelopen dag testten negen deelnemers aan de Winterspelen positief. In zes gevallen gebeurde dat bij aankomst op het vliegveld van Peking. Binnen de zogeheten 'gesloten superbubbel' in China testten drie mensen positief. Zeven van de negen coronagevallen zijn sporters of officials.

China voerde woensdag in totaal 71.516 tests op het coronavirus uit. Alle deelnemers aan de Spelen, van sporters tot journalisten, worden dagelijks getest. Op de luchthaven arriveerden woensdag 61 deelnemers, ruim de helft daarvan sporters en hun trainers die nog in actie gaan komen.

Dinsdag werden vijf nieuwe coronagevallen geconstateerd. Dat was het laagste aantal sinds het begin van de telling op 23 januari, toen de eerste atleten en coaches naar China gingen. Maandag waren er zes positieve uitslagen. In totaal zijn sinds 23 januari al ruim 1,1 miljoen coronatests uitgevoerd op de Winterspelen.