Schaatscoach Hospes op tweede Spelen: "Het ijs is gewoon goed"

De 65-jarige coach uit Heerenveen doelt op de omstandigheden in Peking. Die zijn prima. "Over het ijs is heel wat discussie, maar het is gewoon goed."

Natuurlijk, het was even wennen en het is niet hetzelfde als in Thialf. "Het is wat zwaarder. Door het mooie weer hier is de luchtdruk ook hoog, dat maakt het geen gemakkelijk ijs. De omstandigheden zijn anders dan in Nederland. Maar verder? Het waait niet en het is droog in de hal. Dat zie je ook aan de prestaties tot nu toe: die zijn goed."