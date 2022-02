Kwart opbrengst Windpark Fryslân naar Limburgs chemiebedrijf

Woordvoerder Peter van de Meerschaut van Gedeputeerde Staten laat in een reactie weten dat Windpark Fryslân verplicht is om tien procent van de opbrengst in Fryslân te verkopen. Dat gebeurt ook: één van de klanten van het windpark is IJsstadion Thialf in Heerenveen.

De provincie Fryslân is minderheidsaandeelhouder en heeft dus geen zeggenschap over waar het windpark de andere negentig procent van de stroom verkoopt, zo laat Van de Meerschaut weten.

Niet overtuigd

Wiersma is niet overtuigd door dit argument. "Het zal allemaal wel kloppen, maar ik voel me toch misleid. We moeten het hier zeker over hebben volgende week."

Gedeputeerde Friso Douwstra was woensdag niet bereikbaar voor commentaar over het Limburgse energiecontract van Windpark Fryslân en de ergernis daarover in de Staten.