Baggeren van het Westgat kan Lauwersoog bereikbaar houden, zegt de regio

Het Westgat ligt tussen Schiermonnikoog en Ameland: schepen die tussen de Noordzee en de Waddenzee naar Lauwersoog varen moeten erdoorheen.

Verlies voor haven

Omdat de vaargeul dichtslibt, wordt varen in het Westgat al zo'n tien jaar moeilijker. Daar heeft ook de haven van Lauwersoog last van, omdat grote kotters andere plekken zoeken. Volgens de haven zou het direct en indirect om zo'n 28 miljoen euro gaan dat misgelopen is.

Regio heeft zelf proef gedaan

Verschillende partijen in de regio hebben als proef de doorgang laten baggeren. Daar deden ook provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân aan mee, volgens Groningse overheden en vis- en havenbedrijven. Er komt geen geld bij het Rijk vandaan voor baggerwerk, dus namen de partijen het heft in eigen handen.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het bureau Deltares het baggeren dat in 2018 plaatsvond in kaart gebracht. Een strook van anderhalve kilometer lang en 150 meter breed werd tot zes meter diep gebaggerd. Bij een tussenevaluatie zag het er al goed uit: vlak na het baggeren was er wel wat zand bij gekomen, maar daarna bleef de vaargeul goed op diepte.

Westgat blijft op diepte

Nu is het volledige onderzoek klaar en ook daaruit blijkt dat de doorgang met relatief weinig werk bevaarbaar kan blijven. Op termijn zal het Westgat vaker worden gebaggerd, maar in vergelijking met andere putten valt het tegen.