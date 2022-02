Drukte bij de skischool: mensen kunnen en willen weer op wintersport

"De meeste mensen die komen, bereiden zich voor op de wintersport. Van beginners tot mensen met meer ervaring. Veel gaan in de voorjaarsvakantie op vakantie", zegt Martha Boekema, eigenaar van Ski Centrum Sneek.

Drukte

"Wij merken niet dat mensen terughoudend zijn vanwege corona. We hebben het momenteel erg druk. De regels in de skigebieden worden steeds versoepeld. Mensen willen graag weer op wintersport. Zij moeten wat meer voorbereiding doen, zoals een test. De mensen voelen zich weer steeds vrijer om op wintersport te gaan."

Ze is blij dat ze eindelijk weer open mocht. "De periode dat we dicht moesten, was wel even vervelend, al waren we eerder nog langer dicht. Gelukkig mochten we op 15 januari weer open, na zo'n vier- vijf weken. Op de dag dat het bekend was, kregen we meteen veel boekingen."