Vrouwen sc Heerenveen gaan ten onder met 0-4 verlies van Ajax

Het was de veertiende competitiewedstrijd van de voetbalvrouwen van sc Heerenveen. Vooraf was al duidelijk dat het moeilijk zou worden om kampioenskandidaat Ajax te verslaan. De laatste competitie-overwinning voor sc Heerenveen was op 5 november.

In het eerste kwartier kreeg Nikée van Dijk een gigantische kans om een doelpunt te maken. Ze raakte de bal en stuurde die in de richting van het doel. Maar de bal viel bij de paal neer.

Ajax-speelsters draaien de wedstrijd naar zich toe

Na twintig minuten speeltijd kreeg Ajax een kans die de ploeg met beide handen aangreep. Chasity Grant maakte een goal voor de Amsterdamse ploeg.

Ajax deed zijn best om de voorsprong uit te bouwen. Heerenveen probeerde het met een aantal goede aanvallen in de richting van de tegenpartij, maar bij het afronden mislukten die pogingen steeds.

Vlak voor de pauze lukte het Ajax nog wel. De speelsters braken door de verdediging van Heerenveen heen en aanvaller Roméé Leuchter maakte de 0-2.