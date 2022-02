Celstraf geëist tegen oud-Westereender na bedreigen van getuige drugsdeals

De 27-jarige Fries om utens, die nu in Vierhuizen (Groningen) woont, zou geprobeerd hebben de persoon af te persen. De getuige heeft een belastende verklaring tegen hem afgelegd.

Afgelopen jaar werd de verdachte veroordeeld, omdat hij cocaïne gedeald had in De Westereen en in de omgeving van het dorp. Hij kreeg een omgevingsverbod van een jaar. Daarna zou hij de getuige bedreigd hebben: hij wilde 1.500 euro van de man hebben, anders 'zou er wat gebeuren'. Hij bedreigde ook de familie van de getuige.

Volgens de verdachte ging die geldeis om een oude schud. De getuige zou hem 180 euro schuldig zijn.

Celstraf en locatieverbod

De verdachte gaf een deel van de beschuldigingen toe. Het OM eist dat de man nog eens 150 dagen uitzit van zijn eerdere voorwaardelijke straf die vorig jaar werd opgelegd. Bovendien zou er weer een locatieverbod opgelegd moeten worden en een verbod op contact zoeken met de getuige.

De rechter doet op 22 februari uitspraak.