Oranje- en stadiongevoel op de bank bij de familie van Sven Roes

Roes ging in de kwartfinale als derde door naar de halve finale. Tot grote opluchting van zijn Friese fans. In de halve finale ging het echter mis voor Roes, die vierde werd en daardoor niet door was. In de B-finale werd hij uiteindelijk ook vierde.

Doel

"Ik had natuurlijk gezegd dat ik de A-finale wilde halen", zegt Roes. "Dat heb ik niet gehaald, dus ik heb mijn doel niet bereikt. Het blijft een supermooie ervaring, maar je wilt gewoon goed rijden."

Roes zit nog niet heel lang bij de Nederlandse selectie. "Het eerste jaar in het team was een beetje onwennig, maar nu liep alles soepel. Bij de eerste wedstrijden merkte ik al dat het best lekker ging. Toen mocht ik mee naar wereldbekers, dat ging allemaal best wel goed", zegt Roes.

Daarna raakte de Fries geblesseerd na een val. Het was lang onduidelijk of hij wel fit genoeg zou zijn voor de Spelen. "Maar daar ben ik goed van hersteld", zegt hij.