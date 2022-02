Donderdag in Peking: coach Henk Hospes met pupil In 't Hof

Hospes is trainer van Gewest Fryslân en een van zijn pupillen is Sanne in 't Hof. Die plaatste zich verrassend voor Peking: op het Olympisch Kwalificatie Toernooi werd ze tweede. Voor de 65-jarige Hospes was dat een emotionele aangelegenheid. "Dan gaat er een hele berg door je heen. Het is onvoorstelbaar."

Het is voor Hospes niet de eerste keer dat hij naar de Spelen mag. Vier jaar geleden mocht hij met Lotte van Beek naar Pyeongchang. Van Beek miste toen op de 1.500 meter op een honderdste het brons.