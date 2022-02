Raad van State geeft gemeente gelijk in kwestie woonark Boornzwaag

De Raad van State geeft met de uitspraak gemeente De Fryske Marren gelijk. De gemeente dreigde met een dwangsom van 5.000 euro als de eigenaar zijn ark weer aan de Horsewei zou aanleggen. Dat is bij het water De Hoarse, zuidelijk van Uitwellingerga.

Staatsbosbeheer had als beheerder van het gebied aan de bel getrokken. De eigenaar heeft zijn ark intussen weggehaald, maar hij legde de kwestie wel voor aan de Raad van State. De man verklaarde dat hij al dertig jaar aan de Horsewei kome en niemand tot last is. Maar er is geen ligplaatsbestemming, zegt de Raad van State.