Mummies, draken en paarden: kinderleesweek geopend in Heerenveen

Als kinderboekenambassadeur gaat Sverre een jaar lang langs scholen in de provincie. Het is een idee van de Kinderboekenweek, de bekende week in oktober waarmee men kinderen aan het lezen probeert te krijgen.

De organisatie wilde nog wel wat meer doen, om kinderen vaker te helpen met lezen. In alle provincies is er een eigen kinderboekenambassadeur benoemd. Die gaat langs alle scholen. Daarnaast begint woensdag de leesweek voor kinderen.

In een eigen wereld

Het doel is kinderen zoveel mogelijk nieuwe boeken laten zien. Dat lukt aardig. "Ik vind het mooi als je een eigen wereld in gaat", zegt Mart uit groep 6. "Zo gaan er veel boeken over draken en zo."