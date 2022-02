RIVM komt met correctie op verkeerde cijfers: 3.839 besmettingen in Fryslân

Er waren positieve testen meegenomen in de cijfers die dinsdag al geregistreerd waren. Het cijfer van 5.196 Friese besmettingen dat eerder gemeld werd, is dus niet correct.

Flater na inhaalslag

Vanaf dinsdag worden positieve testuitslagen rechtstreeks aan het RIVM doorgegeven. Dat geldt ook voor uitslagen van andere testaanbieders zoals Testen voor Toegang, de ziekenhuizen en de huisartsen. Voortaan wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van de melding aan de GGD.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week iedere dag 4.332 besmettingen gemeld in Fryslân. Dinsdag lag dat gemiddelde op 4.125 besmettingen, een week geleden op 1.934.

Achterstand ingehaald

Dinsdag lag het aantal besmettingen op 18.807, maar dat had te maken met het feit dat het RIVM de grote achterstand in de verwerking van de testen in één keer inhaalde. Daarom is dit getal sterk vertekend. Waarschijnlijk lag die achterstand in Fryslân op ruim 15.000 besmettingen.

Door het inhalen van de achterstand ligt het gemiddelde over de afgelopen week ook hoger dan in werkelijkheid.

Het aantal besmettingen per gemeente (klik hier voor een betere weergave van de kaart):