College Leeuwarden: festivals in Groene Ster moeten kunnen doorgaan

In een brief van B en W aan de gemeenteraad staat dat het college niet meegaat in alle adviezen van de commissie bezwaarschriften. Een van die adviezen ging over geluidsmetingen en effecten op de natuer.

Op die gronden stapte de stichting Groene Ster Duurzaam eerder met succes naar de rechter. Daardoor ging er op het laatste moment bijvoorbeeld een streep door het festival Welcome to The Village (WtTV).

De juridische strijd en het gebrek aan zekerheid om zonder problemen iets in de Groene Ster te kunnen doen was voor de organisatie van WtTV reden om in 2022 uit te wijken naar de binnenstad van Leeuwarden.

College houdt vol

Toch blijft het college volhouden dat festivals in de toekomst wel weer in de Groene Ster moeten kunnen worden gehouden. Er wordt gewerkt aan een bestemmingsplan dat dat mogelijk maakt.

Volgens wethouder Hein Kuiken wordt dit plan waarschijnlijk nog dit voorjaar aan de raad voorgelegd. Over eerder gemaakte juridische fouten zegt hij in dit plan "de gaten te willen dichten van voorgaande keren" en de "opgedane ervaringen mee te nemen".

Psy-Fi

Het festival Psy-Fi kondigde deze week aan dat ze deze zomer wel weer neerstrijken in de Groene Ster. De datum is wel veranderd. "Om verschillende redenen hebben we besloten, in overeenstemming met de gemeente Leeuwarden, het festival te verplaatsen naar een latere datum: 14-18 september 2022", aldus de organisatie.