Presidium Staten wil meer tijd voor informatie en inspraak over Lelylijn

De measte partijen - sawol foar- as tsjinstanners fan de Lelyline - realisearje harren dat it Deltaplan sa'n grut en wichtich ûnderwerp is dat je wol de tiid nimme moatte om de befolking goed te ynformearjen en ek meiprate te litten.

Ferfolchûndersyk

Neffens it Presidium is it noch te betiid foar sa'n ynformaasje- en ynspraakronde, want it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat is no noch dwaande mei in 'verdiepend vervolgonderzoek' nei it Deltaplan en de Lelyline.

Dat ûndersyk sit neffens in wurdfierster fan it ministearje 'in de afrondende fase' en wurdt nei alle gedachten yn de maitiid presintearre. Pas as dat ûndersyk der leit wurdt dúdlik hoe't it Ryk en de belutsen provinsjes de Lelyline-ambysjes wiermeitsje wolle.

Brief yn maart

De fraksjefoarsitters fregen woansdei oan kommissaris fan de kening Arno Brok om yn plak fan mei in memo mei in ynhâldlike brief oan de Steaten te kommen mei alle relevante ynformaasje. Brok sei ta dat it kolleezje yn maart mei in brief komme sil.

De meeste partijen - zowel voor- als tegenstanders van de Lelylijn - realiseren zich dat het Deltaplan zo'n groot en belangrijk onderwerp is dat je wel de tijd moet nemen om de bevolking goed te informeren en ook mee te laten praten.

Vervolgonderzoek

Volgens het Presidium is het nog te vroeg voor zo'n informatie- en inspraakronde, want het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is nu nog bezig met een 'verdiepend vervolgonderzoek' naar het Deltaplan en de Lelylijn.

Dat onderzoek zit volgens een woordvoerster van het ministerie 'in de afrondende fase' en wordt waarschijnlijk in het voorjaar gepresenteerd. Pas als dat onderzoek er ligt wordt duidelijk hoe het Rijk en de betrokken provincies de Lelylijn-ambities willen waarmaken.

Brief in maart

De fractievoorzitters vroegen woensdag aan commissaris van de Koning Arno Brok om in plaats van met een memo met een inhoudelijke brief aan de Staten te komen met alle relevante informatie. Brok zegde toe dat het college in maart met een brief zal komen.