HEA! Het miniatuurvliegkamp van Gerrit Sterken

Eind 2018 begon Gerrit Sterken uit Wolvega met de bouw van zijn miniatuur-vliegkamp. "Een heel stuk van mijn leven is hier te zien." Hij was vroeger elektromonteur op het marinevliegkamp Valkenburg bij Katwijk. Het bouwen is voor hem ontspanning, naast de intensieve mantelzorg voor zijn vrouw. Door een ongeluk kan hij nog maar een hand gebruiken. Het kamp is volledig computergestuurd: "Alles moet bewegen en werken, de lichtjes moeten branden." Klaar is hij niet, er valt altijd wat te perfectioneren.