Haitsma Beton mogelijk uit Kootstertille, als brug niet gauw wordt opgeknapt

Het eenrichtingsverkeer kan tijdelijk, maar is geen echte oplossing totdat er een nieuwe verbinding is. "Voor de lange termijn werkt dat niet. Als de brug langer wordt gebruikt, zonder dat er iets aan wordt gedaan, gaat die nog meer achteruit. We willen voorkomen dat we over een paar jaar de brug helemaal niet meer kunnen gebruiken en weer moeten omrijden."

Hele operatie

Als dat zo is, komt de vraag op of het bedrijf daar nog kan blijven. Een verhuizing is een hele operatie. In de commissie heeft Comello aangegeven dat ze met de 110 mensen in dienst over een langere periode operationeel willen blijven.

Het bedrijf heeft een voorstel gedaan voor een versterking. In april komt een rapport van Rijkswaterstaat en dan moet er een besluit worden genomen over een constructief herstel. "Dus we wachten de zomer nog af. Mocht er dan geen besluit liggen, dan moeten we wel plannen maken." Over een eventuele andere locatie laat hij zich nog niet uit.