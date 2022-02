Horeca blij met te verwachten versoepelingen

"Het is positief nieuws", zegt Ton Eijer van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leeuwarden. "Het zou mooi zijn als we wat meer kunnen tot twaalf uur."

Het coronatoegangsbewijs blijft wel bestaan zoals het nu lijkt. "Daar willen we vanaf. Veel mensen hebben de petitie getekend om dat af te schaffen. We vinden het niet meer passen in deze tijd. Andere landen om ons heen laten de regels ook los. We willen geen politieman zijn, maar een gastheer."