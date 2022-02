Friese shorttrackers uitgeschakeld op 1.500 meter, dames wel door

Op de relay plaatsten de Nederlandse vrouwen zich voor de finale. Schulting reed de relay met Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof. Nederland is de grote favoriet. En nadat Italië in de halve finale onderuit ging, was er helemaal geen vuiltje aan de lucht. Nederland en China waren duidelijk te sterk voor Polen en konden comfortabel de race uitrijden.

Reserve Rianne de Vries kwam niet op het ijs.

Eerste olympische finale

Het is voor het eerst dat de Nederlandse damesrelayploeg een olympische finale haalt. Vier jaar geleden reed Nederland in de B-finale. Dat leverde toen uiteindelijk wel brons op, nadat in de A-finale Canada en China werden gediskwalificeerd.