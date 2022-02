Harlingen krijgt negende GGD-testlocatie van Fryslân

De testlocatie krijgt een eigen ingang en uitgang in een van de vleugels van het gebouw. Bezoekers van de testlocatie komen dus niet door de hoofdingang van het MCL Harlingen. Met aanwijzingen wordt aangegeven waar de testlocatie precies is.

Acht andere locaties

Momenteel zijn er acht plekken waar mensen zich in Fryslân bij de GGD kunnen laten testen op het coronavirus. Dat kan in Leeuwarden, Drachten, IJlst, Kollum, Oosterwolde, Dokkum, Sondel en Heerenveen.

De nieuwste testlocatie krijgt zes teststraten. In totaal kunnen er vijfhonderd mensen per dag worden getest. Testen is alleen mogelijk op afspraak.