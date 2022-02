Fractievoorzitter van ChristenUnie in Smallingerland Jouke de Jong overleden

Hij begon in 2014 als raadslid. In 2017 werd De Jong wethouder na het aftreden van partijgenoot Marja Krans. Na de verkiezingen van 2018 werd hij fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Smallingerland.

De Jong was een gewaardeerde collega. Hij stond bekend als iemand die problemen en knelpunten helder analyseerde en onder woorden bracht. Daarbij was hij altijd respectvol en op zoek naar verbinding.

Inspirerend

Lijsttrekker Sebastiaan Roelofs is verdrietig: "We waren voorbereid dat dit moment ging komen, maar het blijft een enorm verlies. We leven in de eerste plaats intens mee met zijn vrouw en kinderen bij dit grote verlies. Ook als partij gaan we Jouke heel erg missen. Zijn liefde voor de politiek én samenleving was inspirerend en zijn doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allemaal."

De Jong is dinsdagavond in de gemeenteraad van Smallingerland herdacht door burgemeester Jan Rijpstra. Alle campagneactiviteiten van de ChristenUnie in Smallingerland voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart, liggen tot nader orde stil.

Jouke de Jong was ook eigenaar van een aantal apotheken in Drachten en Gorredijk en zat in het bestuur van de Friese apothekersvereniging.