Operaasje Fryske Flagge: Hans Bosman, een Sneker in Australië

Hans Bosma is een echte Sneker, maar het 'wereldreizigersbloed' stroomt bij hem en al zijn familieleden door de aderen. Nu woont hij in Australië, maar het verhaal begon op een ander continent: in Zuid-Afrika, waar zijn oom woonde. Bosma: "Toen mijn broer en ik een maand vrij hadden, na de mts, gingen we met de kerstdagen naar familie in Afrika."

Iedere twee weken ingebroken

Met een auto bij de kust langs, op zoek naar campings, kwamen ze een groepje meisjes tegen. Eén van die meisjes, Karin, is inmiddels zijn vrouw. Terug in Nederland moest hij in dienst, maar Karin en hij schreven ieder weekend brieven. "We zijn anderhalf jaar aan het schrijven geweest." Toen zijn dienst voorbij was, kon Bosma niet snel genoeg werk krijgen. Toen kwam hij met een ander plan: teruggaan naar Zuid-Afrika.

Hans en Karin zijn inmiddels 31 jaar getrouwd. Ze hebben samen twee dochters. De eerste dertien jaar van hun huwelijk woonden ze in Johannesburg. "We waren het enige huis in de straat zonder hek van drie meter. Op dat moment werd er iedere twee weken ingebroken. We kregen er genoeg van." Toen de kinderen met school konden beginnen, nam de familie het besluit om naar Australië te gaan, waar Bosma wel eens voor zijn werk naartoe moest.

Skûtsjesilen

Nu wonen ze op zo'n twintig kilometer van het centrum van Melbourne. En dat is aardig dicht bij het centrum, zegt Bosma, want de wereldstad heeft een straal van vijftig kilometer. Bovendien ligt de baai van Melbourne op tien kilometer van hun huis af. Dat is perfect voor iemand die uit Sneek komt en een liefhebber is van watersport.

"Met het skûtsjesilen lig ik er plat voor", zegt Bosma. Hij volgt het Friese nieuws en al zijn familieleden zijn al op bezoek geweest in Australië. "De laatste keer dat ik terug was in Fryslân, was vijf, zes jaar geleden. Ik denk niet dat we teruggaan naar Fryslân om te wonen, maar zeker wel voor vakanties en bezoeken."