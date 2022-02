Minder geld buitenshuis besteed | Politie treedt niet op bij protestopening nachthoreca

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Prikafspraak moeilijk te plannen, GGD-systemen worstelen met piekdrukte;

GGD Fryslân roept mogelijk deze week nog hulp andere testaanbieders in;

Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen is opnieuw toegenomen;

In Fryslân zijn dinsdag 18.807 nieuwe coronabesmettingen gemeld, RIVM haalt achterstand in één dag in;

Komende week meer versoepelingen van de maatregelen, zeggen Haagse bronnen tegen Nieuwsuur.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.