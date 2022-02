Horeca langer open en thuiswerkadvies vervalt, volgens bronnen in Den Haag

Drie van de elf leerlingen van christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden die in Rome besmet zijn geraakt, zijn inmiddels coronavrij. Ze hoeven zich niet meer op te sluiten in de hotelkamer.

Vooral in het begin was het moeilijk, vertelt Femke Volkers. Na tien dagen opsluiting is het een verademing dat zij zich weer vrij kan bewegen.

De besmette leerlingen moeten naast de verplichte quarantaine elke dag een test doen. Blijft die negatief, dan kan de quarantaine oplopen tot 21 dagen. Acht leerlingen zijn nog niet hersteld.