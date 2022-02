Horeca blij met verwachte versoepelingen | Nachthoreca nog in mineur

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wil nog niet vooruitlopen op wat er allemaal mogelijk is qua versoepeling van de coronamaatregelen. De extra ministerraad sprak woensdag over de procedures, niet over concrete zaken zoals langere openingstijden voor de horeca, meer mogelijkheden voor festivals en het intrekken van het thuiswerkadvies. Of dat er allemaal komt, hangt ook af van het advies van het OMT, aldus Kuipers.

De minister is wel 'voorzichtig optimistisch' over de coronacijfers. Er zijn erg veel besmettingen, maar de druk op de zorg valt in verhouding mee, zo zegt hij. Daarom is de mogelijkheid tot verruiming van de coronaregels iets waar beslist naar gekeken zal worden.