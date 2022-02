Coronanieuws 9 februari: Fout in RIVM-cijfers | Horeca blij met versoepeling

Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU '91 vertrouwt erop dat het kabinet goed nadenkt over de gevolgen van het versoepelen van de coronamaatregelen. Het kabinet bespreekt momenteel een aantal versoepelingen. Op de lijst staan langere openingstijden voor de horeca en het vervallen van de anderhalvemeterregel in cafés en restaurants. Daardoor wordt het risico groter op meer coronapatiënten in ziekenhuizen.

NU '91 denkt dat het kabinet verwacht dat de piek in het aantal besmettingen dichtbij is. De beroepsorganisatie vertrouwt erop dat berekend is dat het aantal coronabesmettingen door de versoepelingen niet zodanig zal oplopen dat de zorg nog verder in problemen komt.