Terschelling wil eilanders en gasten bewust maken van alcohol- en drugsgebruik

Bij de samenwerking zitten vijftien partijen, waaronder Verslavingszorg Noord Nederland, het onderwijs en de studentenvereniging van de zeevaartschool.

De samenwerking kwam tot stand na een brandbrief van de ambulancezorg en vanwege de hoge cijfers op het eiland van alcohol en drugsgebruik. Toen is besloten om actie te ondernemen.

In de brandbrief liet ambulancezorg weten dat er grote zorgen zijn over het te veel gebruiken van alcohol en drugs. Volgens de GGD zou 30 procent van de meerderjarige eilanders overmatig drinken, terwijl dat 18 procent is in de rest van de provincie.

Bewustwording

"Het is geen campagne, maar echt een programma om de inwoners en ook onze gasten bewust te maken van hun gedrag", licht Caroline van de Pol, burgemeester van Terschelling, toe. "We gaan niet met het vingertje wijzen of de boel droogleggen. Het moet leefbaar zijn en blijven."

Ze hoorde dat op een feest bezoekers een bloedneus hadden, omdat er teveel was gesnoven. "Dat is niet normaal. We moeten terug naar normaal." Scholen en bedrijven krijgen informatie. "Er komt ook iemand vast op het eiland van Verslavingszorg om te helpen."