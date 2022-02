Borden aan Schoterlandseweg waarschuwen verkeer voor overstekende damherten

Er was een tijd sprake van het afschieten van een deel van de populatie, maar na bezwaren moet de provincie eerst andere maatregelen treffen voordat de populatie damherten bij Katlijk wordt teruggebracht door ze af te schieten. Dat wordt nu met de waarschuwingsborden gedaan.

Snelheid minderen

Harry Koenen is voorzitter van Plaatselijk Belang in Katlijk en woont aan de weg. Hij ziet de dieren bijna elke dag wel bij de weg staan. "Dit is een 80 kilometerweg en de meeste automobilisten houden zich daar aan, maar 's nachts wordt er wel harder gereden. Door deze borden heb ik wel het gevoel dat de verkeersdeelnemers hun snelheid wel minderen. De tijd zal leren of het echt helpt."

Hij is er blij mee dat er geluisterd wordt naar de bezwaren van de buurt. "Als particulieren hebben we er misschien niet veel last van dat ze de bomen kaal eten." Voor agrariërs is de schade wel groot. "Een boer kan op jaarbasis wel twee koeien voeren van wat een stel damherten op zijn land opvreet."