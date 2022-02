Friese musea sluiten met acht stukken aan bij 'Canon van Nederland'-netwerk

Het schrijfplankje van Tolsum, met de oudste geschreven tekst van het land, sluit bijvoorbeeld aan op het venster na de Romeinse tijd. Het verhaal van Mata Hari wordt opgenomen in het venster over de Eerste Wereldoorlog. De afluisterapparatuur uit het Burmaniahuis in Leeuwarden, in bezit van het Fries Verzetsmuseum, wordt opgenomen in het venster over de Tweede Wereldoorlog.

Acht sleutelstukken

Het keramiekmuseum schuift het verhaal van Titia Bergsma naar voren voor de canon voor de VOC- en WIC-tijd, zij was de eerste westerse vrouw in Japan. In totaal zijn er acht 'sleutelstukken' uit Fryslân opgenomen in de canon.