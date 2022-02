Van een omgezaagd bord tot een doodsbedreiging: korte lontjes in de natuur

De paal met bordjes was in de berm van de Jan Gerkeswei bij Drogeham geplaatst om het vogelbroed- en rustgebied te beschermen. Sinds kort is het tussen maart en halverwege juni verboden om in het gebied te komen. Het verbod geldt ook voor honden, en voor alle zijwegen.

Dinsdag stond echter alleen het houten onderstel er nog. De paal met de borden was kaarsrecht afgezaagd.

Natuur beschermen

Boswachter Hoekstra vindt het triest. "Ik was echt wel even boos toen ik het aantrof. Het is een plaats waar een natuurgebied voor een inrichting ligt: dit verbodsbord loopt daar al op vooruit. Ik denk dat het er maar twee weken heeft gestaan."

De regelgeving is niet voor niets, zegt Hoekstra. "Wij zijn ervoor om onze gebieden te beschermen. Die druk wordt hoger en daarom worden de spelregels ook belangrijker."