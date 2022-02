Renovatie en nieuwbouw Sint Anthony Gasthuis na ruim 10 jaar afgerond

Om aan de vraag naar huisvesting van ouderen de kunnen voldoen, werd al in 2010 besloten tot uitbreiding en renovatie. Het Sint Anthoon had in de loop van de tijd alle gebouwen in het blok van de Grote Kerkstraat, Wijde Gasthuissteeg, Perkswaltje en Pijlsteeg aangekocht. In het midden ligt een monumentale en openbaar toegankelijke tuin.

Burgemeester Sybrand Buma heeft dinsdag symbolisch de laatste steen onthuld. Vanwege de coronasituatie waren daar alleen de voorzitter van het bestuur en één van de bewoners die al het langst in het gasthuis woont bij.