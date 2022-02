sc Heerenveen schrikt van wangedrag Overmars: "Je moet altijd alert zijn"

Marc Overmars liet zondag weten direct op te stappen als directeur bij Ajax vanwege zijn gedrag richting meerdere vrouwelijke collega's.

Overmars zou zijn macht misbruikt hebben, misplaatste en intimiderende appjes naar collega's verstuurd hebben en zelfs foto's van zijn geslachtsdeel geappt hebben. Ajax laat de zaak nu onderzoeken door het onafhankelijk Instituut voor Sportrechtspraak ISR.

Grote schok

"Marc is natuurlijk een ongelooflijk icoon in de voetbalwereld. Dat maakt de schok extra groot", zegt directeur Cees Roozemond van sc Heerenveen. Hij moest zondagavond het eerste bericht over het opstappen van Overmars meerdere keren lezen voordat het tot hem doordrong. "In eerste instantie geloofde ik het niet, maar het bleek helaas toch zo te zijn. Ik was er behoorlijk van de leg van", zo zegt Roozemond.

sc Heerenveen is volgens Roozemond al jaren bezig met maatregelen om een veilig werk- en sportklimaat bij de club te bevorderen. "Er werken hier zo'n honderd mensen, mannen én vrouwen. De verhouding is de laatste jaren ongeveer 50/50."

Valkuil

Hij wil al die medewerkers een veilig werkklimaat bieden. "En denk nooit dat zoiets hier niet kan gebeuren, dat is de grootste valkuil", zegt Roozemond. "Dus moet je op allerlei manieren ervoor zorgen dat je de kans dat zoiets hier gebeurt zo klein mogelijk maakt."