Inwoners van Wergea zetten petitie in tegen onveilige Greate Kritewei

Volgens de initiatiefnemers is het wachten op het eerste ongeluk. De Greate Kritewei ligt op de route tussen Wergea en Grou, waar de kinderen naar school gaan. De weg was al gevaarlijk, zo wordt gezegd. Maar nu steeds meer kinderen in Grou naar school moeten, wordt het probleem groter.

Gemeente aan zet

Eerder zijn er in overleg met de gemeente al borden geplaatst die aangeven dat er maar 60 kilometer per uur mag worden gereden. Gemeente Leeuwarden laat weten eerst in te willen zetten op meer maatregelen die het verkeer moeten afremmen. Of er wel of niet een fietspad komt, moet de gemeenteraad uiteindelijk beslissen.