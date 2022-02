Drukte voor afspraak coronatest, mogelijk vlug andere testaanbieders ingeschakeld

Het probleem ligt dus niet aan de testcapaciteit, maar aan het systeem om het in te plannen. "Het systeem kan het niet aan als veel mensen het tegelijk willen", legt Berend Henk Huizing van GGD Fryslân uit.

Tijdssloten

Voor iedereen die inlogt voor een afspraak worden drie tijdssloten gereserveerd. "Als je daar één van uitkiest en de afspraak maakt, blijven de andere twee nog vijftien minuten gereserveerd. Zij zijn dan nog even geblokkeerd voor anderen. Als maar genoeg mensen dat tegelijkertijd doen, dan lijkt het alsof er geen ruimte meer is voor afspraken."

Het advies is dus om een rustiger moment te kiezen: "Tussen 13.00 en 16.00 uur 's middags maken minder mensen gebruik van het systeem. Dan is de kans het grootst." Een ander systeem is geen optie. "Het is een landelijk systeem, wij hebben daar vanuit Fryslân ook geen grip op."

Deze week andere testaanbieders

Ondertussen neemt het aantal testen dat moet worden gedaan ook toe. Het zal volgens Huizing niet lang meer duren voordat de GGD ook andere testaanbieders inschakelt. "Het hangt erom. Op dit moment nog niet, maar we houden de vinger aan de knop. Zodra we ze nodig hebben, schakelen we ze in. Ik ga ervanuit dat dit deze week gebeurt."

Voor het maken van een afspraak maakt dat echter niets uit, geeft Huizing aan. "Je moet je gewoon landelijk aanmelden via coronatest.nl. Daar zie je in dat geval of je naar een GGD- of naar een andersoortige testlocatie kunt."