Uitgestelde zorg in MCL wordt ingehaald; werkdruk neemt toe door ziekteverzuim

"Het is een probleem waar de hele maatschappij mee te maken heeft, dat mensen thuis moeten blijven in quarantaine omdat een huisgenoot positief getest is", zegt Frits Mostert van het MCL. Volgens hem gaat het in het Leeuwarder ziekenhuis om een ziekteverzuim van 7,4 procent, terwijl dat normaliter 4 procent is.

"Omdat er zoveel mensen in quarantaine zitten is het lastig om de roosters in orde te krijgen. Dat geldt voor alle ziekenhuizen in de provincie", zegt Mostert. "Zorg die binnen zes weken moet worden gedaan, dat lukt. We halen een heel klein beetje in van de achterstand. Meer kunnen we op het moment helaas niet doen."

Corona-afdeling weer open

In enkele gevallen moeten operaties afgezegd worden, maar Mostert benadrukt dat het bij incidenten blijft. "Af en toe is er bijvoorbeeld een dokter die de operatie moet uitvoeren en dan moet thuisblijven in verband met quarantaine. Dat is dan erg jammer voor de medewerkers en de patiënt. Tot nu toe zijn dat een paar incidenten."