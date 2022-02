VIDEO: Drie jonge vrouwen runnen het dorpshuis van Tytsjerk

Het begon als een grap, maar nu heeft het dorpshuis Yn'e Mande in Tytsjerk drie nieuwe eigenaren: Kim, Marieke en Lyan, van 18, 19 en 20 jaar oud. Ze studeren alle drie nog. Toch zullen ze er ieder weekend aan de slag. "Twee jaar lang hebben we hier bij een andere eigenaar gewerkt. Die is er mee opgehouden en toen zeiden wij: we willen wel doorzetten!"