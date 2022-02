Woensdag in Peking: volop shorttrack, vrije dag op de langebaan

De vrouwen komen individueel in actie op de 1.000 meter. Dat is de afstand waarop Suzanne Schulting vier jaar geleden haar eerste, en tot nu toe enige, gouden medaille pakte. Deze keer gaat ze weer van start als topfavoriet. Ze heeft woensdag maar één opdracht: zich niet laten verrassen in de heats. De medailles worden vrijdag pas verdeeld.

Rianne de Vries?

Om 13.45 uur komt Schulting weer in actie: dan staan de halve finales in de vrouwenrelay op het programma. Mogelijk zien we daarin nog een Friezin: Rianne de Vries zit bij de selectie. Dat was in 2014 en 2018 ook al het geval, al kwam ze toen niet in actie. Bondscoach Jeroen Otter maakte meestal pas vlak voor de start bekend wie er op het ijs komen.

Nederland is de favoriet op de relay: drie van de vier wereldbekers dit seizoen gingen naar de Oranjevrouwen. Schulting en haar collega's treffen in de halve finale China (vierde in de wereldbekerranking), Italië (vijfde) en Polen (achtste).