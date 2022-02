RIVM: 18.807 besmettingen in Fryslân, hoog aantal door inhalen achterstand

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 18.807 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het RIVM kampte met een grote achterstand in de verwerking van het aantal positieve testen, maar die is nu in één keer ingehaald. Daarom komt het aantal besmettingen hoog uit. Waarschijnlijk lag de achterstand in Fryslân op ruim 15.000 besmettingen.

Het dagelijkse aantal besmettingen van de laatste drie weken (komt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier):