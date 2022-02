Sevenwolden is kweekvijver voor nieuwe Schultings en Kramers: "Zwaar, maar leuk"

Dat sport het hart van de opleiding op Talentschool OSG Sevenwolden vormt, is in de kantine duidelijk te zien. Op een groot beamerscherm volgt een groep leerlingen het olympisch shorttrack. Schaatstalenten Thijs Wiersma en Floris van Hardeveld zijn er ontzettend blij mee.

Leren over doping

Thijs: "De leraren en conciërges vinden dat het belangrijk is dat we de Spelen in de pauze kunnen volgen." Volgens Floris zien de lessen er anders uit dan op anders scholen: "We hadden laatst bijvoorbeeld SLS, dan leren we over doping en de regels daarvan. Alles is gewoon veel meer aan sport gerelateerd."