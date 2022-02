Appelschaster krijgt 240 uur werkstraf voor ontucht met 17-jarig meisje

De man zou eind augustus 2020 met het meisje op de bank hebben gelegen, terwijl hij seksuele vragen stelde en haar onzedelijk betastte. Ze moest seksuele handelingen bij de man doen. De man ontkent dat, maar de rechtbank ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de verklaring van het meisje.

Omdat het bij haar thuis niet altijd fijn was, verbleef het slachtoffer en haar tweelingzus één keer per maand een weekend bij het gezin in Appelscha. Het meisje zag de man als een vaderfiguur. Nadat het gebeurd was, voelde ze zich angstig en onveilig in het bijzijn van andere mannen.

'Op grove wijze' geschonden

De rechtbank zegt dat de verdachte het vertrouwen van het meisje "op grove wijze" heeft geschonden. De verdachte zegt dat hij er spijt van heeft. De rechtbank gaat ervan uit dat hij inziet wat de negatieve invloed was van zijn handelen. De man heeft geen strafblad en de reklassering schat het herhalingsgefaar in als 'laag'.

Omdat er bij zedenzaken een taakstrafverbod geldt, legt de rechtbank wel één dag cel op, plus een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen met een proeftijd van drie jaar. De officier van justitie heeft vier maanden cel geëist, plus vier maanden voorwaardelijk.