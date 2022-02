Leerlingen Beyers Naudé vast in Rome na coronabesmetting

Baukje de Boer is één van de docenten die meeging op de Romereis van het Beyers Naudé. Er zitten momenteel drie docenten bij de leerlingen in het hotel: één ervan is afgelopen zondag speciaal overgekomen vanuit Fryslân. De Boer was ook mee op de klassieke reis, maar intussen is ze terug. "Ik ben nog steeds negatief, maar een collega van mij die is achtergebleven, is intussen wel positief."

Voordat de leerlingen na Rome gingen, zijn er veel voorbereidingen getroffen. Er was veel contact met de ouders en kinderen, zegt De Boer. Toen de leerlingen op 4 februari positief getest werden, was er niet meteen paniek. "De kinderen wisten heel goed waar ze aan begonnen", zegt de gymnasiumdocente. "Op de reis hebben ze steeds zelftesten gehad. Ze zijn er in dat opzicht heel bewust in gegaan."